Infrastrutture | in corso in Aula a Montecitorio esame ddl su interporti

L'ologramma di Lang Lang suona a Barcellona grazie al 5G: Al Mobile World Congress in corso a Barcellona, Ericsson e l'operatore spagnolo ... Mostrare non solo la velocità ma anche la stabilità di una rete 5G privata su infrastruttura Ericsson e spettro di ...ansa

Visita Salvini all’aeroporto, D'Incecco (Lega): “Soddisfazione per i numeri da record”: “L’aeroporto d’Abruzzo, con gli interventi in corso, a cominciare da quello per l’allineamento della pista, è destinato a crescere ancora di più e a diventare un punto di snodo per il business. Lo ha ...viverepescara

Abruzzo Airport, investimento da 7 milioni e mezzo anche collegamenti anche intercontinentali: Alla presenza di tutti gli operatori aeroportuali, l’incontro è stato l’occasione per fare il punto sui tanti interventi di potenziamento in corso o che stanno per partire per migliorare ...giornaledimontesilvano