Infortuni Empoli | segnali poco confortanti dall’infermeria Le ultime

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), novità sulla squadra di Davide Nicola per quanto riguarda l’infermeria? Ecco la situazione attuale Notizie nonin casaper quanto riguarda gli: soprattutto in vista del prossimo match di campionato. Secondo quanto riportato da Pianeta, soltanto Fazzini ha mostrato grandi segni di miglioramento. Situazione delicataper Zurkowski, Grassi, Caputo: assenti per questo weekend. Ebuehi può essere convocato per la panchina.

Per la sua prima gara da allenatore dell' Empoli , domenica contro il Monza, in casa, il nuovo tecnico Davide Nicola dovrà fare a meno di tanti elementi ... (sport.tiscali)

Gli Infortuni in casa Genoa sono delicati, e in vista del match contro l’Empoli mancheranno ben tre giocatori Il Genoa questa giornata affronterà l’Empoli ... (calcionews24)

L'Empoli esce dalla crisi grazie a due ex granata. Corsi: "Scelte azzeccate": L'Empoli dopo un periodo di magra in campionato, grazie a due ex granata come Nicola e Niang è risalito fino ad uscire dalla zona retrocessione. Così ha parlato il presidente Corsi per spiegare le due ...torinogranata

Dal campo. Zurkowski e Grassi ieri non si sono allenati. A parte Caputo, poco lavoro per Ebuehi e Fazzini: La preparazione per la partita contro il Cagliari è iniziata con problemi fisici per alcuni giocatori chiave dell'Empoli. Mister Nicola dovrà fare i conti con diverse assenze e Infortuni in vista dell ...lanazione

Bastoni, il Jolly dell’Empoli. La sua duttilità è preziosa: Da Cagliari al Cagliari, dall’Infortunio alla rinascita ... più di dieci minuti per trasformarsi nell’uomo partita e regalare altri tre punti all’Empoli. La sensazione è che da qui alla fine della ...lanazione