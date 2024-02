Influencer si toglie il perizoma ed entra in chiesa | la parrocchia scandalizzata sporge denuncia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 “Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti” – questa era la visionaria affermazione di Andy Warhol nel 1968, bisognava solo aspettare il proprio turno. C’è però chi il suo turno non vuole aspettarlo e preferisce “affrettare le pratiche” per guadagnarsi il suo quarto d’ora di celebrità. E così follower esono disposti davvero a tutto pur di attirare i riflettori su di loro, come la mamma che ha ritirato la figlia da scuola per farla diventare tiktoker o l’che mangia pollo crudo nei video in diretta. L’obiettivo principale è scandalizzare, in qualsiasi modo, e così un’ha deciso di mischiare sacro e profano girando un video, diventato subito popolarissimo sul web, in cui si sfila ile subito dopoin ...