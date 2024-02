Infermieri choc | “Ci sentiamo scoppiati dentro | stanchi | delusi | amareggiati | ci sentiamo usati e gettati via | defraudati di tutto” | rivela il Nursing Up

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Da tempo, la sanità di casa nostra, ci pone di fronte il desolante quadro di professionisti che non solo non si sentono valorizzati economicamente e contrattualmente, ma sopratsoffrono di una serie di disagi che per molti di loro sono diventati davvero ingestibili e che si riflettono inevitabilmente sulla propria vita personale”. Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp, ilUp ne denuncia gli sfoghi: “Turni massacranti, demansionamenti, ferie sistematicamente saltate, e sempre meno tempo per i propri affetti” “La quotidianità, a dir poco drammatica – prosegue il sindacalista degli operatori sanitari – ci racconta ancora e ancora di turni massacranti, di demansionamenti, di ferie sistematicamente saltate, di uomini e donne (qualcuno lo ha dimenticato!), prima che ...