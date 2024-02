Incontro Hamas e Fatah su governo unito

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 9.03 I rappresentanti delle organizzazioni palestinesi, tra cui, si riuniranno da domani al 2 marzo a Mosca per discutere della formazione di un unicopalestinese e della ricostruzione della Striscia di Gaza. Lo ha riferito l'ambasciatore palestinese in Russia Hafiz Nofal a Ria Novosti. "Dobbiamo discutere di un nuovo.Questo è un problema tecnico non politico- ha detto l'ambasciatore-Gaza ha bisogno di una conferenza internazionale, di una ricostruzione,di molti soldi ed è necessario un nuovo gabinetto".

