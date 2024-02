Incidenti o malattie legate all’occupazione | i principali fattori di rischio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il report presentato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro sottolinea come la maggior parte dei decessi sia causata dacorrelate al lavoro Quasi 3 milioni di persone ogni anno muoiono nel mondo a causa dial lavoro. Un numero impressionante quello emerso dalle stime pubblicate dall’ILO – Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite sui temi del lavoro e della politica sociale e presentate nel report A Call for Safer and Healthier Working Environments. Un dato in aumento di oltre il 5% rispetto al 2015 che sottolinea l’importanza delle sfide persistenti nel garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori a livello globale. La maggior parte di questi decessi è stata causata dacorrelate al lavoro (2,6 ...

