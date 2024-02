(Di mercoledì 28 febbraio 2024)stamattina51 in provincia di Latina. E’ il secondo sinistro dall’esitonello spazio di tre. Domenica, a Pontinia, aveva perso la vita il 39enne Riccardo Giorgi. E oggi un’altra tragedia. Tragedia51: morta una persona – (ilcorrieredellacitta.com)E’ una delle arterie principali della provincia di Latina e, purtroppo, anche una delle più pericolose. La51 torna anche oggi al centro delle cronache pontine per l’ennesimo gravestradale che è costato la vita – secondo le prime informazioni disponibili – ad una persona. L’impatto ha coinvolto due mezzi e uno di questi è finito ribaltato nei campi....

«Mamma mia che c'è. Ci sono ancora le persone in macchina». Così ieri pomeriggio un autista commentava l'ennesimo incidente mortale che s'era verificato poco ... (gazzettadelsud)

Un 20enne ed una 18enne sono deceduti in un Incidente avvenuto ieri sera al ritorno da una partita di volley a Mesagne. Erano a bordo di un’ auto che si è ... (gazzettadelsud)

Incidente a Darfo: travolto e ucciso un pedone. È la seconda vittima della strada nel Bresciano in poche ore: Lo schianto intorno alle 9 in via Del Sacco, la vittima aveva 70 anni. Poco prima a Pontoglio aveva perso la vita un motociclista di 61 anni ...ilgiorno

Incidente mortale sulla Migliara 51: è la seconda vittima in tre giorni | FOTO: L’impatto ha coinvolto due mezzi e uno di questi è finito ribaltato nei campi. Incidente mortale a Sezze oggi 28 febbraio 2024 Lo scontro è avvenuto in corrispondenza dell’incrocio con Via del Murillo ...ilcorrieredellacitta

Morto andando a scuola, iniziato il confronto tra Comune di Sanremo e rappresentanti genitori: Dopo l’Incidente mortale il Comune e la Riviera Trasporti hanno messo in atto una serie di provvedimenti e di correttivi che, a fronte dell’accaduto, sono evidentemente tardivi. Soprattutto la ...ilsecoloxix