Incidente in tangenziale a Bologna | camionista gravissimo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 –questa mattina intorno alle 8 in, tra le uscite 12 e 11 in direzione Casalecchio. Lo scontro è avvenuto tra due mezzi pesanti. un tir che trasportava alluminio è stato tamponato da un camion frigo. Lo scontro è stato molto violento: il conducente del secondo mezzo è rimasto incastrato nella cabina ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo e consegnarlo alle cure dei sanitari del 118, accorsi dopo le segnalazioni di altri utenti della strada. L’uomo, seppure cosciente, è stato giudicato in condizioni molto gravi e trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Per consentire i soccorsi, il tratto dellaè rimasta chiusa, causando non pochi disagi ...