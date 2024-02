Incidente a Darfo | travolto e ucciso un pedone È la seconda vittima della strada nel Bresciano in poche ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)Boario Terme (Brescia) – Giornata tragica sulle strade bresciane, quella di oggi 28 febbraio. Inore si sono registrati già due incidenti mortali. Dopo il motociclista di 61 anni che ha perso la vita all’alba a Pontoglio, poco dopo, intorno alle 9, undi 70 anni è statoBoario Terme. L’è avvenuto in via Del Sacco all’altezza del civico numero 2. Un uomo, di cui ancora non sono state fornite le generalità è stato investito da un veicolo condotto da un 55enne. Immediato l’intervento sul posto dei soccorritori con ambulanza e automedica ma per ilè stato tutto inutile: è stato constatato il decesso sul posto. Non è rimasto ferito invece il conducente del veicolo, portato comunque in codice ...