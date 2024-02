Incendio Truccazzano | cielo oscurato da nube nera | timori per l’aria Il sindaco | “Non uscite di casa”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Alla corsa contro il tempo per circoscrivere l’divampato oggi pomeriggio nella logistica e deposito di materiale plastico Arcadia, in via Guido Rossi, a, si aggiunge l’inevitabile allarme ambientale. Basta guardare la densa colonna di fumo nero, visibile anche a parecchi chilometri di distanza, per comprendere la preoccupazione del, presente alle operazioni di spegnimento.- 28-02-2024 - VIA GUIDO ROSSA -CAPANNONE LOGISTICA - VIGILI DE FUOCO AL LAVORO - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE MARTESANA/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI "Una situazione difficilissima – osserva il primo cittadino Franco De Gregorio –. Ho contattato l'Arpa e a mia volta monitoro la situazione. Il timore è quello che l'possa ulteriormente diffondersi. ...