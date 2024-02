Incendio oggi in A1 a Reggio Emilia | Tir a fuoco

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 - Caos nel tardo pomeriggio disull'autostrada A1, in direzione sud. In fiamme un autoarticolato che trasportava granelli di plastica. L'si è verificato questa sera, poco dopo le 19, al chilometro 133. Sono intervenuti i vigili deldi Sant'Ilario e due mezzi da. L'autostrada è rimasta chiusa solo il tempo necessario alle operazioni di spegnimento. L'intervento si è concluso attorno alle 20.30.

