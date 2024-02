Incendio a Truccazzano | Vigili del Fuoco per Domare le Fiamme

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mercoledì 28 febbraio pomeriggio, un rogo di considerevoli proporzioni ha scosso l’azienda Arcadia, situata in via Guido Rossa 10 a, provincia di Milano. Le ...

Incendio in un capannone industriale a Truccazzano: nube visibile fino in Brianza: Un vasto Incendio si è sviluppato oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, a Truccazzano in un capannone industriale. A seguito del rogo si è sprigionata una altissima e densa nube di fumo nero visibile fino ...primamonza

Brucia azienda di materiale plastico, vigili del fuoco al lavoro: I vigili del fuoco di Milano sono impegnati con nove squadre a Truccazzano, nel Milanese, per un Incendio che ha colpito l'azienda Arcadia, specializzata nella produzione di materiale plastico. In ...ansa

Incendio nel milanese, in fiamme un'azienda di materiali plastici: una colonna di fumo nero invade la città: Incendio e paura nel milanese. Nove squadre dei Vigili del fuoco del capoluogo lombardo sono impegnate a Truccazzano, a est di Milano, per un rogo che ha colpito Arcadia, un'azienda che tratta ...leggo