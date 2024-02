(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Andrea operato al Policlinico, un frammento di lapis inalato per caso gli aveva occluso un bronco Undigli era entrato nelle vie respiratorie chiudendogli una parte di polmone. Ma nessuno se n'era accorto finché Andrea, 8, è stato talmente male da finire ricoverato nellapediatrica (Tip) del Policlinico di

(Adnkronos) – Paura e ore di apprensione per Kristoffer Olsson , 28enne giocatore della nazionale svedese. Il calciatore “ha perso conoscenza nella sua casa ... (seriea24)

Milano – Andrea, 8 anni , per un mese ha vissuto con un pezzo di matita nel polmone . Un corpo estraneo inalato per sbaglio, di cui nessuno si era accorto. ... (ilgiorno)

Inala un pezzo di matita e finisce in terapia intensiva, bimbo di otto anni salvato a Milano: Per questo, quando accadono casi del genere, di solito è necessario l’intervento della Cardiochirurgia o della Chirurgia Toracica”, spiega Giovanna Chidini, numero uno della terapia intensiva ...milano.repubblica

Bimbo di 8 anni inala un pezzo di matita: salvato al Policlinico di Milano: Ma, per fortuna, i medici lo hanno salvato. È a lieto fine la storia di Andrea, un bambino di 8 anni ricoverato al Policlinico di Milano, prima in pediatria e poi in terapia intensiva pediatrica dopo ...milanotoday

In terapia intensiva a 8 anni per un pezzo di matita, salvato a Milano: Andrea operato al Policlinico, un frammento di lapis inalato per caso gli aveva occluso un bronco ...adnkronos