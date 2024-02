In Piazza Affari solo una donna su 40 amministratori delegati

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dei 40delle società quotate nell'indice Ftse Mib diuna. Si tratta di Giuseppina Di Foggia, alla guida di Terna dallo scorso 9 maggio. Secondo un rapporto di Heidrick & Struggles, "nonostante siano stati fatti passi importanti dall'approvazione della legge Golfo-Mosca e quindi sempre più donne siedano nei consigli di amministrazione, delle 40 aziende italiane quotateil 3% risulta essere guidata da una". In più - viene ricordato - "per gli anni 2021 e 2022 non risultano neppure candidate per ricoprire questo incarico". Il dato è in linea con altri paesi europei come la Germania, conil 3% di donne tra gli, ma è ...

