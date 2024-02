(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Squalificato Mister Fabrizio Castori che ha seguito la gara nello Sky Box accanto al DG Giannitti, in sala stampa arriva il vice Riccardo Bocchini a commentare il pareggio conquistato dall’Ascoli contro il Brescia. Un pareggio amaro per come è arrivata la rete di Dickmann che ha spedito un bolide a togliere la ragnatela alla sinistra di Viviano, ma su cui l’estremo difensore bianconero poteva fare certamente qualcosa di più. L’errore grave è stato far fare al calciatore delle ‘rondinelle’ trenta metri con la palla al piede senza che nessuno lo contrastasse. Mister senza quell’eurogol il Brescia non l’avrebbe trovato il pareggio? Il vice allenatore dell’Ascoli Riccardo Bocchini ha parlato nella sala stampa dello stadio "Del Duca" al termine del match pareggiato contro il Brescia nella ventisettesima giornata del campionato di Serie B. "Ne sono convinto anche io, ma il calcio è ...

"In certe situazioni solo un rimedio: dovevamo fermare l’avversario": "Ne sono convinto anche io, ma il calcio è semplicissimo. Su quella situazione di gioco si doveva fare fallo. Stop. In certe situazioni c’è un solo rimedio: dovevamo fermare l’avversario. Semplice.ilrestodelcarlino

