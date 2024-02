In attesa del rosso Ferrari Lewis Hamilton ha scelto il Rosso Ancora di Gucci

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è l’uomo del momento. Anzi, lo è sempre stato ma mai come nell’ultimo periodo il pilota inglese è al centro dell’attenzione. I motivi sono molteplici: dall’annuncio di un suo trasferimento innel 2025, all’ormai imminente Gran Premio del Bahrain che darà ufficialmente inizio al Mondiale 2024. Come se non bastasse, il pilota sette volte campione del mondo ha deciso di darci un altro ottimo motivo di discussione. Questa volta però non c’entra la Formula 1, ma lo stile, altra disciplina in cuieccelle ormai da tempo. Immortalato nei paddock del circuito del Bahrain, il pilota indossava dalla testa ai piedi un look firmatoproveniente direttamente dalla passerella della collezione menswear di Sabato De Sarno vista lo scorso gennaio durante la Milano Fashion Week. Il ...

Altri otto giorni di cassa integrazione per il mese di marzo. E’ quanto annunciato ieri da Whirlpool durante l’incontro con le Rsu. Le giornate di stop ... (lanazione)

Le Borse europee si muovono intorno alla parità incerte su quale direzione prendere, in attesa oggi del Pil Usa e di alcuni interventi di esponenti della Fed ... (quotidiano)

Leonardo: in arrivo i conti del 4Q, aspettando il piano industriale: 58 miliardi del terzo trimestre e in flessione del 17% tendenziale. L’Ebitda atteso è pari a 755 milioni, invariato rispetto al quarto trimestre del 2022 e l’Ebit in aumento del 7% a 642 milioni.finanzaonline

Borse Europa calano su trimestrali deludenti, attesa per dati economici: L'indice del settore tech perde l'1,2%, trascinato dal -6,1% di JUST EAT TAKEAWAY dopo ricavi inferiori alle attese del mercato per l'intero anno. Lo STOXX 600 si è rapidamente allontanato dai massimi ...it.investing

Oscar 2024, i migliori attori presentati dai vincitori del passato (come nel 2009): Il conto alla rovescia per gli Oscar 2024 è scandito dall'arrivo di aggiornamenti sulla attesa cerimonia di consegna dei premi fissata per la notte del 10 marzo. L'ultima novità riguarda i candidati ...tg24.sky