In arrivo i Giocattoli sospesi | Ottocento sorrisi regalati

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)regali inper ragazzi da zero a 16 anni, iraccolti dal Pirellone nel periodo natalizio sono stati consegnati a Caritas che li distribuirà alle famiglie che non arrivano a fine mese. Ci penseranno le Botteghe di Carugate e Cernusco e l’Emporio di Pioltello. "Oltre a cibo e vestiario adesso copriamo anche il divertimento", spiegano le vetrine di casa. I tre esercizi della Martesana assistono 1.000 nuclei in difficoltà e ora per i loro ragazzi c’è un dono inaspettato e per questo ancora più gradito. Nei giorni scorsi in piazza Lombardia i pacchi sono stati affidati ai volontari, a porgerli, l’assessore regionale alla Famiglia Elena Lucchini. A riceverli, Esquilio Galimberti di Caritas Ambrosiana, responsabile dell’Emporio pioltellese, al suo fianco Gianfranco Ranieri e Maurizio ...

