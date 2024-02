Impresa sfiorata del Terranuova Traiana | che esce dalla Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Arezzo, 28 febbraio 2024 – Incredibile partita quella andata in scena oggi a Castelvetro, valida per gli ottavi di finale diDilettanti. Una gara che sembrava chiusa al 29° della ripresa, quando il Terre di Castelli era comodamente sul 2-0 e con un uomo in più, è stata ripresa con una...eccezionale dal, andata a segno con Sacconi e con l'argentino Ortiz nel giro di sei minuti. In pieno recupero, quando la squadra di Becattini stava per gustarsi una vittoria straordinaria, che avrebbe significato il passaggio del turno, è arrivato il pareggio della squadra di casa. 3-3 il risultato finale e gli emiliani accedono ai quarti di. La squadra di Becattini, dopo aver perso la gara di andata, è scesa in campo oggi pomeriggio allo stadio comunale ...