Impastare la comunità

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un giovedì di gennaio, in un rifugio in cima all’Appennino tosco-emiliano, più di sessanta persone provenienti da molte regioni d’Italia si sono ritrovate per parlare di grano, di pane e di tutto il contesto. Fornai, mugnai, contadini. Ma anche custodi di semi, apicoltori, mastri birrai, genetisti, giornalisti, rigeneratori urbani. Un gruppo eterogeneo di donne e di uomini che si sono sottratti al flusso frenetico dei loro impegni per rispondere alla chiamata delladel Grano dell’Alto Appennino tra Bologna e Firenze. «I grani alti sono quelli che non hanno paura delle infestanti, come deve essere in montagna. Sono alti perché i loro fusti non sono stati “nanizzati” come per i grani più moderni. Alti perché li coltiviamo in quota (tra i quattrocento e gli ottocento metri) e per i valori che raccontano: quello sociale, culturale, agricolo ed economico». A ...