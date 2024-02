Impariamo dalla sconfitta | il mea culpa del centrodestra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Poco dopo le due del pomeriggio i tre leader del, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, diramano una nota congiunta con cui assicurano che valuteranno i «possibili errori commessi» nelle elezioni sarde, ma sottolineano anche la sostanziale tenuta dei partiti della coalizione. Può sembrare un paradosso. Come è possibile sostenere che non c'è un calo di consenso se il candidato governatore, Paolo Truzzu, ha perso contro i pronostici della vigilia? Eppure, è proprio così. I freddi dati non mentono. Il risultato definitivo (anche se ci sono ancora 19 sezioni mancanti che andranno riconteggiate) parla chiaro. Truzzu, arrivato secondo con il 45% delle preferenze, ha preso 5.379 voti in meno delle liste che lo appoggiavano. Alessandra Todde, la nuova presidente di Regione di centrosinistra, che ha vinto con il 45,4%, ha ottenuto 40.389 voti in più dei ...