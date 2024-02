IMMINENTE L’USCITA DEL VOLUME “MARIO SETTA | TESTIMONIANZE DI LIBERTÀ” | DI GOFFREDO PALMERINI

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’AQUILA – “mi mandava i suoi scritti. Erano tutti d’una intensità e d’una profondità etica e culturale straordinarie. Molto spesso ero io stesso che gli proponevo di diffonderli attraverso la rete dei miei contatti stampa, conoscendo la sua discrezione e la sua modestia egli non lo avrebbe mai chiesto. Ed è così che una straordinaria fioritura di scritti è comparsa su decine di testate in Italia e su molte altre all’estero. Sarebbe il caso di raccoglierli, questi scritti, per farne una pubblicazione, e forse lo farò. Temi ricorrenti erano approfondimenti storici, filosofici, artistici, sociali, un ampio spettro di questioni trattate con spiccata competenza, esposte con chiarezza e con il dono d’una magnifica scrittura. ” Così tra l’altro scrivevaqualche giorno dopo la scomparsa di...