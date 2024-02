Ilaria Salis | ministro ungherese Szijjártó | “Sorpreso da interferenze italiane | avrà meritata punizione”; Tajani | “Si rispettino diritti”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "È sorprendente che dall'Italia si cerchi di interferire in un caso giudiziario. Spero chericeva lain Ungheria", dichiara ildegli Esteri, Péter Szijjartó, come riportato su X da Zoltan Kovacs, portavoce del governo. Questa è l

Ascolta il podcast del Fatto di domani: Ilaria Salis, il ministro ungherese: “Sorprendenti le interferenze italiane, spero riceva la meritata punizione”. L’insegnante italiana è detenuta nelle carceri di Budapest da oltre un anno. La ...ilfattoquotidiano

Caso Salis, Tajani risp0nde all'Ungheria: "Tutelate i diritti umani": Il vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha ricevuto alla Farnesina il ...iltempo

Fiaccolata per Ilaria Salis in centro a Milano: Un centinaio di persone ha sfilato nel centro storico di Milano, dall'Università Statale di Milano a piazza Missori, a sostegno di Ilaria Salis, la 39enne brianzola imputata a processo in Ungheria per ...ansa