Ilaria Salis | il ministro ungherese | “Sorprendenti le interferenze italiane | spero che riceva la meritata punizione”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’Italia non deve occuparsi di, che dovrebbe ricevere “lain Ungheria”. È questo il pensiero di Péter Szijjártó,degli Esteri di Budapest, come si legge sull’account Twitter del portavoce del governoZoltan Kovacs. “È sorprendente che l’Italia cerchi di interferire in un caso giudiziario”, ha dichiarato Szijjártó, che oggi a Roma ha incontrato ildegli Esteri Antonio Tajani. “Questa signora, presentata come una martire in Italia, è venuta in Ungheria con un piano chiaro per attaccare persone innocenti per le strade come parte di un’organizzazione di sinistra radicale.sinceramente che questa signorala...

