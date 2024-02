Ilaria Salis | il ministro di Budapest bacchetta l’Italia | “Interferenze in un caso giudiziario ungherese”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “È sorprendente checerchi di interferire in un”. È questo il primo duro commento che ildegli Esteri dell’Ungheria, Péter Szijjártó, ha fatto riguardo aldi, l’insegnante di Monza di 39 anni detenuta da quasi un anno acon l’accusa di aver aggredito due estremisti neonazisti. “Questa signora, presentata come una martire in Italia, è venuta in Ungheria con un piano chiaro per attaccare persone innocenti per le strade come parte di un’organizzazione di sinistra radicale. Spero sinceramente che questa signora riceva la meritata punizione in Ungheria", ha aggiunto Szijjártó poco dopo aver incontrato ildegli Esteri italiano Antonio ...