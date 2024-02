Ilaria Salis | il ministro degli Esteri ungherese gela l’Italia | “Sorprendono le interferenze sul caso Spero riceva la meritata punizione a Budapest”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le dure dichiarazioni in visita a Roma, proprio mentre per l’antifascista italiana si era aperta l’ipotesi di domiciliari in Ungheria e poi in Italia

Ilaria Salis, il ministro ungherese in visita a Roma: «Non è una martire, merita di essere punita. Sorprendono le interferenze italiane»: Il ministro degli Esteri Péter Szijjártó interviene sul caso di Ilaria Salis, la maestra italiana 39enne detenuta da oltre un anno a Budapest con l'accusa di aver aggredito due estremisti di destra ...leggo