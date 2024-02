Il Volo | il motivo della crisi? Ha un nome e un cognome | Fan in subbuglio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ormai non si parla d’altro. Ilsta vivendo unache potrebbe portare i tre tenori a decidere di troncare il rapporto e di optare per una carriera da solista. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, proprio di recente sono stati protagonisti74esima edizione del Festival di Sanremo. Con la loro esibizione Il, il? Ha une un cogFan inMovieTele.it.

Fermato al volante con tasso alcolico sette volte più alto: Tra di loro, il 33enne che, a seguito di accertamenti clinici/ospedalieri, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 3,32 g/l, 7 volte il limite tollerato dalla legge, motivo per cui i militari ...lanazione

Sicurezza auto, se hai preso un’aspirina non guidare mai: perdi la patente | Ecco cosa ti fanno: Molti di noi ignorano il fatto che assumere un’aspirina potrebbe comportare serie ripercussioni quando siamo al volante. Il motivo principale di questa apparente incongruenza sta nel potenziale ...0-100

Guardiola “tifa” Inter: «Sta volando in Italia, vinceranno lo Scudetto. Noi sapevamo quanto fossero forti»: Stanno volando in Italia e l’anno scorso si diceva ... Per cui tutto è difficile e questo è il motivo per cui il mio messaggio è di non dare nulla per scontato». Compleanno Roberto Baggio: il nostro ...milannews24