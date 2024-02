Il vento della fiducia | quella risorsa occulta del genere umano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Se si potesse fare il paragone tra quanto sta accadendo in Italia e, per alcuni aspetti, negli altri paesiUE, esso potrebbe prendere forma tra lo stato di “salute” finanziaria dei suoi abitanti e un capo di vestiario sempre di moda, l’impermeabile double face. Proprio in questi giorni chiunque, o perché lo apprende dai mezzi dell’informazione o perché è in qualche modo coinvolto con quanto sarà descritto di seguito, sta iniziando a conoscere. Più precisamente, che è in corso negli uitimi mesi qualcosa che ricorda l’arrampicata sull”alberocuccagna o la corsa senza regole per occupare “li meglio posti” al fine di guardare bene uno spettacolo qualsiasi. La vicenda è in realtà collegata alla terza emissione di titoli di Stato, per alcune loro caratteristiche definibili “mirati”. Con essi il Tesoro ha emesso una versione di Titoli del Debito ...