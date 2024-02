Il Valtiberina Tennis verso il debutto nel campionato femminile di serie C

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Arezzo, 28 febbraio 2024 – Conto alla rovescia per ildelnella. La squadra di punta del circolo di Sansepolcro sarà impegnata per la terza stagione consecutiva nell’importanteregionale dove, a partire da domenica 17 marzo, potrà vivere un confronto con avversarie di tutta la Toscana con l’ambizione di provare a inseguire la B2. La formazione biturgense farà affidamento sul consolidato gruppo di atlete che è riuscito a centrare l’accesso ai Play Off per la promozione nel 2022 e nel 2023, trovando nuovamente il proprio punto di forza nelle maestre Elora Dabija (in passato campionessa europea Under18 e vicecampionessa europea a squadre Under16) e Michela Metozzi (già campionessa italiana a squadre Under16 con il ...