Il tribunale del lavoro dell’Aquila non ha «distrutto di fatto l’obbligo vaccinale» con una sentenza

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il 22 febbraio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato su Facebook il 27 settembre 2023. Il filmato mostra un uomo sostenere che ildelha emesso una«definitiva» che «didemolisce e distrugge», acclamando la decisione come una vittoria storica contro le restrizioni pandemiche e l’obbligatorietà dei vaccini per alcune categorie di lavoratori. Si tratta però di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia infondata. Lain questione è la n. 136 del 13 settembre 2023, pronunciata daldelin composizione ...

Resta l'interdizione per un anno dai pubblici uffici per Elio Sannicandro , ex direttore generale di Asset Puglia ed ex soggetto aggiudicatore della Commissione ... (quotidianodipuglia)

Eredità Agnelli: i giudici si riservano sulla decisione, 'tanto rumore per nulla': Come riportato da Calcio e Finanza, si è conclusa dopo un paio di ore a Torino l’udienza odierna in cui il tribunale del Riesame ha discusso il ricorso della difesa in merito alle perquisizioni ...ilbianconero

Fabrizio Corona condannato per diffamazione ai danni di Wanda Nara, Mauro Icardi e Marcelo Brozovic: Fabrizio Corona condannato per diffamazione per un falso scoop su Wanda Nara e il tradimento di Mauro Icardi con Marcelo Brozovic ...notizie.virgilio

Le camera penali calabresi ricordano le vittime di errore giudiziario: Io scrissi un articolo che prendeva spunto dalla costruzione del tribunale di Roma. I pavimenti di piazzale Clodio con i sanpietrini rappresentano un forte richiamo simbolico alla natura del tribunale ...corrieredellacalabria