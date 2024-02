Il tartaro dentale di 6mila anni fa rivela la dieta neolitica

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - Pubblicato su "Scientific Reports" lo studio dal titolo "Direct evidence of plant consumption in Neolithic Eastern Sudan from dental calculus analysis" dei ricercatori delle universita' di Padova, "La Sapienza" di Roma, "L'Orientale" di Napoli, Coimbra e il Museo delle Civiltà di Roma che, a partire dall'analisi delle abitudini alimentari di gruppi umani che vivevano in Sudan orientale durante il Neolitico, tra il IV e il II millennio a.C.. Resistente alle alterazioni post-deposizionali e grazie anche alla scarsità di pratiche igieniche del passato, ilè molto abbondante nei contesti archeologici e il suo studio permette di ottenere informazioni importanti sullo stile di vita dei nostri antenati. Al suo interno, infatti, possono restare intrappolati ...