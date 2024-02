Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le parole di Georgiy, centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk, sul futuro di Roberto DeGeorgiy, centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk, ha parlato a Sport del futuro di Roberto De. LE PAROLE – «Sono assolutamente sicuro che Roberto Deguiderà in futuro uno dei più importanti club europei. È un allenatore molto solido, l’ho avuto allo Shakhtar Donetsk e lo ricordo come una persona molto impulsiva. Penso che Depossa allenare qualsiasi squadra al mondo, non importa se è il Manchestero il, ha le qualità giuste per guidare qualsiasi squadra».