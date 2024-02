Il Superbonus scende dal 110% al 70% Tutte le novità e come accedere al beneficio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dal 1° gennaio di quest’anno la detrazione per i lavori edilizi per l’efficientamento energeticoal 70%. Si chiude così la stagione dell’agevolazione alsenza alcuna proroga ma con l’eccezione per i redditi più bassi e una sanatoria per i lavori non finiti. Con 81 voti a favore, 48 contrari e 4 astensioni, nei giorni scorsi il Senato ha dato il via libera definitivo alla. Facciamo innanzitutto un po’ di storia: ilè l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione delle spese sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di ...