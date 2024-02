“Il suo nuovo programma” Barbara D’Urso | la notizia più bella per lei | da dove ricomincia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Finalmente latanto attesa sta per trasformarsi in certezza.avrebbe ormai ottenuto il suo, stando alle ultime indiscrezioni trapelate. Per lei questi saranno giorni molto attivi, infatti innanzitutto gli occhi saranno tutti puntati su Domenica In del 3 marzo, dato che Mara Venier ha deciso di ospitarla in studio per la sua prima intervista dopo l’addio burrascoso a Mediaset. C’è grande curiosità per capire cosa diràe chissà se non parlerà di questoproprio davanti alla sua collega. Bisognerà vedere anche se la conduttrice televisiva si esporrà definitivamente pure su Pier Silvio Berlusconi, dopo che ha preferito sostituirla a Pomeriggio Cinque per lasciare ...