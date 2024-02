Il sogno e la realtà | che cos’è l’Unione Europea

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’Europa ricorre continuamente nei nostri discorsi: “Andiamo in Europa”, “Usciamo dall’Europa”, “Ce lo chiede l’Europa” e via discorrendo. Tuttavia non sempre si ha ben chiaro di cosa si stia parlando ed a quale proposito quando si parla di “Europa”. Anzi, forse non sappiamo neppure perché l’Europa si chiama così (rimandiamo al mito greco omonimo per la spiegazione) e, tantomeno, se l’Europa continentale coincida cone ancor meno si sa della storia e delle istituzioni comunitarie. L’8 e il 9 giugno prossimi, per esempio, si voterà per il rinnovo del Parlamento Europeo. Quanti sanno quali sono le funzioni e le attribuzioni del Parlamento Europeo? Con quale sistema elettorale si voterà? Quali sono le altre istituzioni comunitarie e come funzionano? Con questi articoli cercheremo di far conoscere come funziona...