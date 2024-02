Il Senato francese ha approvato l’iscrizione del diritto all’aborto nella Costituzione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Decisione storica in Francia. Ilhal'iscrizione delall'interruzione volontaria di gravidanza. Il presidente Emmanuel Macron: "Libertà delle donne ora sarà irreversibile, passo decisivo deldi cui mi rallegro".

