«Il secondo miglior ospedale della Galassia» | bene ma non benissimo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Com’è bella la confezione: i colori sgargianti, le linee e le forme incrociate in un mondo ipotetico. La fantascienza la si immagina così, un mondo alla rovescia, dove gli alieni abbiano ibridato la razza umana e gli androidi costituiscano la normalità. Com’è perfetta la grafica del 14002, com’è accattivante. E, pure, com’è la sola ad essere degna di nota. Il, parte del micro-universo di serie animate destinate ad un pubblico adulto, ha debuttato su Amazon Prime Video senza fare rumore. Piacevole agli occhi, molto meno alle orecchie. Lo show, che con toni trionfali era stato annunciato come «la prima serie televisiva ad utilizzare lo schwa», non ha nulla dell’innovazione che si era stati indotti ad aspettarsi. Anzi. Le tematiche affrontate, quelle che da proclami ...

Venti chef per venti pizzerie da provare in tutta Italia. Ce lo dice la nuova guida «Pizza & Cocktail» di Identità Golose (vanityfair)

Offerta a tempo: questo tablet 10,4" 2000x1200 pixel, 8GB/128GB costa solo 99€!: Ecco la conferma roborock Q Revo: uno dei migliori robot per le pulizie può ora essere acquistato ... le passkey arrivano anche sulle console PlayStation 27 FEB Rainbow Six Siege: secondo il direttore ...hwupgrade

iOS 18 e iPadOS 18: trapelata online la lista dei dispositivi compatibili: Ecco la conferma roborock Q Revo: uno dei migliori robot per le pulizie può ora essere acquistato ... le passkey arrivano anche sulle console PlayStation 27 FEB Rainbow Six Siege: secondo il direttore ...hwupgrade

Angelo Alessio: "Fase difensiva e gioco da migliorare, con Pogba gap dall'Inter sarebbe ridotto. Koopmeiners in che ruolo giocherebbe Su Conte...": E il gioco dovrà essere migliore". Perché la Juventus è crollata così nel ... "Io non parlerei adesso di guida tecnica, la Juve è seconda in classifica e l'importante sarà qualificarsi in Champions ...tuttojuve