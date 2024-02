Il Sassuolo è meglio del Prozac | finalmente una serata di goduria per il Napoli che vince 6-1

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ildel. Oppure, per dirla alla Albanese, piùper tutti. Ma neanche l’arrendevolezza del retrocedendo avversario (la Serie B si avvicina a vista d’occhio) riuscirà a sminuire ladiche ilsi regala e regala ai propri tifosi. Sei a uno al. Sei gol che sono come le seicentomila lire di “Miseria e nobiltà”: chi le ha viste mai. Bisogna darne merito ai calciatori e all’allenatore. Perché ilera anche andato sotto di un gol e nel primo tempo, in due minuti, ha rimontato con due reti fotocopia che sono evidentemente figlie del lavoro settimanale di Calzona. Una digressione di cronaca va fatta per raccontare i gol. Palla di Di Lorenzo in profondità in area per Anguissa che ...