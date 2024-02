Il Sassuolo di Bigica contro il Napoli di Calzona Un anno fa non ci avrebbe creduto nessuno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Marzo 2023, ventiseiesima giornata di Serie A. Ildi Luciano Spalletti batte l’Atalanta 2-0 con un gol di Rrahmani e una perla di Kvaratskhelia e mette ufficiosamente le mani sullo Scudetto. Ildi Alessio Dionisi fa il colpo grosso a Roma e batte i giallorossi di Mourinho per 4-3, portandosi a -1 dalla Fiorentina. Undopo, ildiventa la prima squadra della storia a cambiare tre allenatori con lo Scudetto sul petto e si aggiudica il primato negativo dopo 25 gare di peggior differenza di punti tra l’del titolo e quello successivo (-28). Ildopo il ventiseiesimo turno si ritrova invece a pari punti con il Verona in terzultima posizione con 20 punti e con Alessio Dionisi esonerato. Le due squadre, le più grandi deluse di questa stagione fin qui, ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ successo tutto in fretta domenica: la società mi ha dimostrato grande affetto e rispetto nell’affidarmi questo incarico ... (anteprima24)

Il Sassuolo ha ufficializzato il ribaltone in panchina con l’esonero di Alessio Dionisi e l’arrivo di Emiliano Bigica . La decisione della dirigenza è arrivata ... (calcioweb.eu)

Sassuolo-Napoli: probabili formazioni. Torna Di Lorenzo, spazio a Traorè: Probabili formazioni di Sassuolo e Napoli, Bigica e Calzona a caccia della loro prima vittoria su una panchina di Serie A. Si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al Mapei Stadium per il recupero ...areanapoli

Bigica all'esordio attende la visita di Calzona: tutto sul recupero tra Sassuolo e Napoli: Esordio ufficiale per Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo. L'ex allenatore della Primavera neroverde - che ha preso il posto dell'esonerato Dionisi - affronta oggi nel recupero della 21^giorna ...informazione

Sassuolo, Bigica: «Ringrazio Dionisi, sognavo questo momento»: Emiliano Bigica ha parlato neòòa conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Sassuolo. PAROLE – «Sono pronto a dare una mano in questo momento non facile. Ovviamente voglio ...calcionews24