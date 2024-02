Il regista israeliano che ha denunciato “l’apartheid” contro i palestinesi al Festival di Berlino minacciato di morte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non si spegne la polemica sull’intervento di due registi, une un palestinese, sul palco deldi. Yuval Abraham, ildi 29 anni, che ha vinto sabato il premio per il miglior documentario con No Other Land aldel cinema di, hadi aver ricevuto minacce die intimidazioni fisiche anche ai membri della famiglia dopo aver descritto sul palco “la situazione di apartheid” deie chiesto il cessate il fuoco a Gaza. Un discorso che gli aveva già attirato l’accusa di antisemitismo da parte di funzionari tedeschi. E aveva spinto anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz a criticare l’intervento. Abraham, insieme al suo ...