Il prezzo del gas chiude in rialzo a 25 | 6 euro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Chiusura inper ildel gas con gli operatori che guardano all'andamento delle temperature ed al livello degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 5% a 25,6al megawattora. Dall'inizio dell'anno si registra un calo complessivo del 20,8 per cento.

Borsa: Milano chiude debole, pesano Nexi e Campari: Il rialzo del prezzo del gas appesantisce le utility. In flessione Enel (-1,5%) e Hera (-0,4%) mentre sale A2a (+0,6%). In calo Saipem (-0,6%), nel giorno dei conti. Invariata Tim (+0,01%), nel giorno ...ansa

