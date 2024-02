Il pil Usa e' cresciuto nel quarto trimestre del 3 | 2%

Borsa: l'Europa è senza direzione, Milano -0,32%: 42% in un listino nel complesso negativo (Ftse100 -0,73%). C'è attesa per il dato sul Pil Usa e, domani, per l'indice sui prezzi al consumo tenuto in gran conto dalla Fed.ansa

Borsa: l'Europa è incerta in attesa del Pil americano: (ANSA) - MILANO, 28 FEB - Le Borse europee si muovono intorno alla parità incerte su quale direzione prendere, in attesa oggi del Pil Usa e di alcuni interventi di esponenti della Fed poi giovedì del ...notizie.tiscali

Deboli le borse europee. Focus su banche centrali: Pertanto, sono attesi i numeri sul PIL americano e, sull'inflazione, in USA e in UE. Sul mercato valutario, sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,44%. Lieve calo ...teleborsa