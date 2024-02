Il personale in emergenza Rsa | arrivano i rinforzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Diciotto nuove Ausiliarie socio assistenziali, undici delle quali già assunte in case di riposo della zona. Una vera e propria, la carenza di figure professionali all’interno delle Rsa, che sta per essere gradualmente colmata grazie al progetto “Nuova Linfa“ partito ad aprile 2023 per un totale di 800 ore di cui 350 di tirocinio in due strutture della rete socio sanitaria. Il progetto è stato finanziato grazie al contributo di ARSA (Associazione Residenze Sanitarie Assistenziali) del territorio di Monza e Brianza e della Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza Onlus. L’iniziativa è nata da una partnership tra ARSA e il Consorzio Desio-Brianza, condividendo l’urgenza occupazionale e formativa per i profili ASA e la necessità di agevolare la partecipazione ai corsi anche a persone in difficoltà economica e in possesso del titolo di licenza media. ...