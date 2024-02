Il Pd ha più voti del M5s | ma ha deciso di donarli tutti a Conte

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dunque da ieri la linea del Pd, più o meno di tutto il Pd, non è se fare l’alleanza con il Movimento 5 stelle ma come farla. Certo, ci sono delle sfumature. Per i nostalgici alla Nicola Zingaretti delpunto di riferimento fortissimo dei progressisti il come è quasi un dettaglio, mentre all’opposto per i riformisti è decisivo. In ogni caso, «mai con» non lo dice più nessuno o quasi. Dice un riformista come Alessandro Alfieri: «In Sardegna abbiamo assestato un colpo al governo e soprattutto alla Meloni, per fare ulteriori valutazioni sulla salute dell’opposizione servirà aspettare l’Abruzzo… Ma certo questa vittoria dà una spinta positiva»: come a dire, la strada è tracciata. La linea schleiniana del «testardamente unitari» va, per ora, è il campetto largo della sinistra, poi si vedrà. Ormai di centrosinistra c’è poco, persino ...