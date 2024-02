Il Parco di Montevecchia diventa sempre più grande

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilregionale die Valle del Curone e del Monte Barroto più grandi. È stato approvato in Regione il progetto di legge di ampliamento dei confini dei due parchi. Neldella Valcurone entrano nuove aree di Airuno, Merate, Olgiate Molgora e Valgreghentino, a fronte di una riduzione di due piccole porzioni di territorio a Merate e ai Missaglia; in quello del Barro entrano invece nuove zone di Garlate e di Valmadrera. "Questo progetto di legge spiega l’assessore lombardo al Territorio e ai Sistemi verdi Gianluca Comazzi – rappresenta un passo significativo per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale. Miriamo a garantire una maggiore protezione degli ecosistemi locali e a promuovere un uso sostenibile delle risorse ambientali. L’inclusione dei comuni di Airuno e ...