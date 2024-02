Il Papa all’ospedale Gemelli per “una visita” dopo non aver letto la catechesi in udienza

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una “lampo”nonlainperché “un po’ raffreddato”.Francesco è stato sottoposto a un consulto medico nelle scorse oredell’Isola Tiberina. Bergoglio, nei giorni scorsi, ha sofferto di una lieve forma influenzale che lo ha costretto in mattinata a far leggere laa monsignor Filippo Ciampanelli dicendo di essere “ancora un po’ raffreddato”.laal, dove è arrivato a bordo di una 500 bianca, il pontefice avrebbe già fatto ritorno in Vaticano. Bergoglio ha avuto diversi acciacchi fisici di recente. A inizio gennaio aveva dovuto interrompere un suo discorso durante ...

