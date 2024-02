Il pacco 11 ci guardava | la frase di Francesca e l' errore gravissimo ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Luca eadla combinano grossa. I due concorrenti della puntata andata in onda martedì 27 febbraio hanno stupito e non poco il pubblico. Il gioco va avanti con continui colpi di scena e Leuca rifiuta per ben due volte una generosa offerta del dottore da 40mila euro. Una mossa che si rivelerà poi decisiva. Già perché il concorrente nel rifiutare le offerte ha mandato un messaggio chiaro al dottore: con un assegno più pesante avrebbe stoppato il gioco. E così è stato. Con unda 300mila euro sul campo, la coppia ha accettato un'offerta da 45mila euro per rifare "gli infissi nella casa appena acquistata". Ma prima di accettare è andato in scena il disastro.e Luca accettano la proposta di scambio e vanno a prendere ilnumero 11: "Questo numero ci ...