Il nuovo virus cinese sono i prezzi. E non è solo un problema di Xi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non èundella Cina. I guai del Dragone, etanti,o saranno undelle altre economie. Capitali in fuga, grandi aziende moribonde e costrette a costituire milizie private in caso di sommosse sociali e un Pil che non tira più, da anni. Tutto questo potrebbe propagarsi, con onde telluriche. Di questocerti gli economisti tra cui Diana Choyleva, capo economista presso la britannica Enodo Economics, che dalla colonne di Foreign Policy, spiega perché il Dragone rischia di diventare, a un anno dalla fine della pandemia, una sorta diuntore. “Il 2024 si preannuncia come un altro anno difficile per la Cina, poiché l’economia balbetta, barcolla, sotto il peso del crescente debito e dell’aggravarsi della deflazione. Le probabili perdite ...