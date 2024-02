Il nuovo testo della Nature Restoration Law ha ricevuto l' ok dall’Eurocamera | diventando un ulteriore tassello della strategia verde europea europea

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un’ottima notizia arriva dal Parlamento Europeo in un momento in cui l’Europa e l’Italia sono devastate da fenomeni drammatici come inondazioni, siccità e incendi: la legge sul ripristinonatura è stata approvata. Ilhal’ok: undi quelladiventata uno dei temi di più acceso dibattito in vista delle elezioni europee di giugno. ...