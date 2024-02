Il Napoli vuole ancora Koopmeiners | la richiesta è sempre più alta

In casa Sassuolo è già partita la rivoluzione. Alessio Dionisi non è più l'allenatore della prima squadra neroverde... (calciomercato)

Metropolitana di Napoli, nuovo piano di sostenibilità: «Puntiamo alla tutela ambientale»: Realizzare progetti di mobilità rispettando i principi dello sviluppo sostenibile e responsabile: è questa la prospettiva che orienterà Metropolitana di Napoli s.p.a.ilmattino

Dario Sansone dei Foja al Trianon Viviani da solista con «Santo Sud»: Il cantautore, musicista, regista di film d'animazione e disegnatore sta registrando in Francia il suo primo album solista e, al Teatro Trianon Viviani di Napoli, suonerà per ... sia quando al sud ...ilmattino

Blog: De Rossi e la rinascita della Roma: c’è un Napoli che sembra totalmente in mano agli sbalzi umorali del suo presidente, che dal post Spalletti in poi sembra aver ormai perso la bussola. Insomma, per cambiare a stagione in corso ci vuole ...vivoperlei.calciomercato