Il Napoli travolge il Sassuolo | 6-1 finale | tripletta di Osimhen e agganciata la Lazio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Racic ha provato a spaventare ilcon il primo gol in Serie A, ma poi non c'è stata partita. La gara colè...

L'EA7 Armani vince sul campo di Pistoia. Tutto facile per Brescia in trasferta a Napoli . Venezia cade a Reggio Emilia. Trento supera Varese tra le mura amiche (ilgiornale)

Napoli a valanga contro il Sassuolo nella prima partita di Calzona in Serie A: 6-1 in casa dei neroverdi, Osimhen si riprende la scena con una tripletta , due ... (fanpage)

ADL torna ad esultare: "Complimenti alla squadra per questo bel risveglio!": Il Napoli travolge il Sassuolo 6-1 e il presidente Aurelio De Laurentiis torna ad esultare dopo tanto tempo sui social con un tweet.tuttonapoli

Le pagelle di Sassuolo-Napoli 1-6: Osimhen è mostruoso, torna Kvaradona, Politano scatenato: Il Napoli gioca a tennis col Sassuolo nel recupero della 21a giornata al Mapei Stadium. La cura Calzona inizia a dare i suoi frutti, anche grazie a un Osimhen semplicemente incontenibile. Con la sua ...sport.virgilio

Milan, Pioli 'salvato' dall'ex Gandini: 'Deve interloquire con una società che non sa come gestire una squadra': Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A ed ex dirigente in passato di Milan e Roma, è stato protagonista dell`intervista ad Alessandro Alciato, che.calciomercato